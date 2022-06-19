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21:28 (мск), источник: Известия

Коалиция Макрона не получила абсолютное большинство мест в нацсобрании

Во Франции завершился второй тур выборов в парламент. Согласно данным телеканала BFMTV коалиция президента Эммануэля Макрона «Вместе!» не смогла получить абсолютное большинство, но все равно лидирует.

Источник: Reuters

На втором месте левые, на третьем партия Марин Ле Пен «Национальное объединение», которая получит от 75 до 95 мандатов, что в 10 раз больше, чем ранее. Президентский блок получит до 235 мандатов, а левая оппозиция до 190.

Премьер Франции Элизабет Борн избрана депутатом от Кальвадоса.

В воскресенье во Франции прошел второй тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). По данным МВД Республики, явка по состоянию составила 38,11%.

Выборы в Нацсобрание проходят каждые пять лет в округах Франции, на ее заморских территориях и за рубежом. В этом году, по данным французского МВД, на 577 мест в нижней палате претендуют 6293 кандидата в первом туре.

Пять лет назад парламентские выборы закрепили успех Эммануэля Макрона, который тогда выиграл президентское голосование с отрывом в более чем 30%: его «Вперед, Республика!» получила в Нацсобрании 308 кресел из 577.

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