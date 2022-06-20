Коалиция Макрона победила во втором туре выборов в парламент Франции

Левый «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона получает 31,6 процента, партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» — 17,3 процента, «Республиканцы» — 6,98 процента.
Таким образом, коалиция Макрона не получила абсолютное большинство мест в Национальном собрании.
Для победы во втором туре парламентских выборов достаточно набрать простое большинство голосов. По итогам будут избраны 577 депутатов нижней палаты парламента Франции сроком на пять лет.
В финальном противостоянии принимают участие коалиция «Вместе!» (Ensemble!), объединяющая основанную Макроном партию «Возрождение» (ранее называлась «Вперед, Республика!»), центристскую партию «Демократическое движение» и правоцентристские партии «Горизонты» и «Действовать». Ее конкурентом стала левая коалиция «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes), в которую входят «Непокорившаяся Франция» Меланшона, «Социалистическая партия», «Коммунистическая партия» и партия «Европа- Экология- Зеленые».
В голосовании также участвовали крайне правые партии «Национальное объединение» Ле Пен и «Отвоевание» Эрика Земмура.
Первый тур парламентских выборов прошел во Франции 12 июня. По его итогам, коалиция «Вместе!» получила 25,71 процента, левый «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Меланшона — 25,61 процента.