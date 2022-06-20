В России появится новый способ оплаты по картам «Мир» Продавец будет считывать QR-код на гаджете клиента и списывать деньги со счёта
Фоторепортажи
23Парад Победы на Красной площади
10Полное затмение кровавой суперлуны
Спецоперация на Украине
03:23 (мск), источник: © РИА Новости

Коалиция Макрона победила во втором туре выборов в парламент Франции

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» набирает во втором туре парламентских выборов 38,57 процента голосов, сообщило МВД после обработки ста процентов бюллетеней.

Источник: AP 2022

Левый «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона получает 31,6 процента, партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» — 17,3 процента, «Республиканцы» — 6,98 процента.

Таким образом, коалиция Макрона не получила абсолютное большинство мест в Национальном собрании.

По данным МВД, она получает 245 мест в Национальном собрании, а Nupes — 131 место. «Национальному собранию» и «Республиканцам» достанутся 89 и 61 место соответственно.

Для победы во втором туре парламентских выборов достаточно набрать простое большинство голосов. По итогам будут избраны 577 депутатов нижней палаты парламента Франции сроком на пять лет.

В финальном противостоянии принимают участие коалиция «Вместе!» (Ensemble!), объединяющая основанную Макроном партию «Возрождение» (ранее называлась «Вперед, Республика!»), центристскую партию «Демократическое движение» и правоцентристские партии «Горизонты» и «Действовать». Ее конкурентом стала левая коалиция «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes), в которую входят «Непокорившаяся Франция» Меланшона, «Социалистическая партия», «Коммунистическая партия» и партия «Европа- Экология- Зеленые».

В голосовании также участвовали крайне правые партии «Национальное объединение» Ле Пен и «Отвоевание» Эрика Земмура.

Первый тур парламентских выборов прошел во Франции 12 июня. По его итогам, коалиция «Вместе!» получила 25,71 процента, левый «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Меланшона — 25,61 процента.

 Раскрыты тайные требования Европы к Зеленскому
Как россиянам получить часть пенсии раньше
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь