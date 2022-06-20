Избранный президент Колумбии заявил о необходимости большей интеграции в Латинской Америке

«Я предлагаю Латинской Америке более решительно работать над интеграцией», — сказал он в ходе своего первого выступления в качестве избранного главы государства, которое транслировалось на его странице в Twitter.
Петро также заявил, что странам Западного полушария нужно установить «диалог, из которого не будет исключена ни одна страна» региона.
«Я думаю пришло время сесть за стол переговоров с США и обсудить тот факт, что там выделяется больше парниковых газов, чем в какой-либо другой стране, а мы здесь их поглощаем посредством наших лесов Амазонии», — добавил он.
В воскресенье в Колумбии прошел второй тур президентских выборов. Согласно результатам быстрого подсчета бюллетеней, за Петро проголосовали 50,48% избирателей. Его соперника Родольфо Эрнандеса, представляющего собственное политическое движение «Лига антикоррупционных правителей», которое не вступало в альянс с другими партиями, поддержали 47,26% проголосовавших. Избранный президент вступит в должность 7 августа.
62-летний Петро станет первым президентом Колумбии, представляющим левые силы. В ходе предвыборной кампании кандидат заявлял, что готов восстановить дипломатические отношения с Венесуэлой и считает необходимым рассмотреть возможность изменения условий соглашения о свободной торговле с США.