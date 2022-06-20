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06:58 (мск), источник: ТАСС

Избранный президент Колумбии заявил о необходимости большей интеграции в Латинской Америке

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июня. /ТАСС/. Избранный президент Колумбии Густаво Петро в воскресенье призвал страны Латинской Америки к большей интеграции. Также Густаво Петро упрекнул Соединенные Штаты в том, что они делают недостаточно для борьбы с глобальным потеплением.

Источник: Reuters

«Я предлагаю Латинской Америке более решительно работать над интеграцией», — сказал он в ходе своего первого выступления в качестве избранного главы государства, которое транслировалось на его странице в Twitter.

Петро также заявил, что странам Западного полушария нужно установить «диалог, из которого не будет исключена ни одна страна» региона.

Кроме того, он упрекнул Соединенные Штаты в том, что они делают недостаточно для борьбы с глобальным потеплением.

«Я думаю пришло время сесть за стол переговоров с США и обсудить тот факт, что там выделяется больше парниковых газов, чем в какой-либо другой стране, а мы здесь их поглощаем посредством наших лесов Амазонии», — добавил он.

В воскресенье в Колумбии прошел второй тур президентских выборов. Согласно результатам быстрого подсчета бюллетеней, за Петро проголосовали 50,48% избирателей. Его соперника Родольфо Эрнандеса, представляющего собственное политическое движение «Лига антикоррупционных правителей», которое не вступало в альянс с другими партиями, поддержали 47,26% проголосовавших. Избранный президент вступит в должность 7 августа.

62-летний Петро станет первым президентом Колумбии, представляющим левые силы. В ходе предвыборной кампании кандидат заявлял, что готов восстановить дипломатические отношения с Венесуэлой и считает необходимым рассмотреть возможность изменения условий соглашения о свободной торговле с США.

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