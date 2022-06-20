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13:09 (мск), источник: © РИА Новости

В Кремле отреагировали на решение Литвы по блокаде Калининградской области

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Решение Литвы по прекращению транзита через Калининградскую область ряда товаров — беспрецедентное, Россия считает его незаконным, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

Решение действительно беспрецедентное. Это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза — распространить действие санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

«Ситуация более чем серьезная в этой связи. И она требует очень глубокого анализа перед тем, как формулировать какие-то меры и какие-то решения. Глубокий анализ в течение предстоящих нескольких дней будет проведен», — заявил пресс-секретарь главы российского государства.

«Это элемент блокады», — добавил Песков.

Отвечая на вопрос, получили ли в Кремле предложения ответных мер от губернатора Калининградской области, Песков сказал, что предстоит собрать предложения из разных ведомств, чтобы выработать единую позицию. «Нужен серьезный, глубокий анализ с тем, чтобы выработать ответное решение», — сказал Песков.

Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа. Попавшие под запрет товары доставят водным путем, они будут перераспределяться для морских перевозок с учётом паромов, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов в понедельник заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами.

По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.

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