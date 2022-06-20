В Кремле отреагировали на решение Литвы по блокаде Калининградской области

«Ситуация более чем серьезная в этой связи. И она требует очень глубокого анализа перед тем, как формулировать какие-то меры и какие-то решения. Глубокий анализ в течение предстоящих нескольких дней будет проведен», — заявил пресс-секретарь главы российского государства.
«Это элемент блокады», — добавил Песков.
Отвечая на вопрос, получили ли в Кремле предложения ответных мер от губернатора Калининградской области, Песков сказал, что предстоит собрать предложения из разных ведомств, чтобы выработать единую позицию. «Нужен серьезный, глубокий анализ с тем, чтобы выработать ответное решение», — сказал Песков.
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа. Попавшие под запрет товары доставят водным путем, они будут перераспределяться для морских перевозок с учётом паромов, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.