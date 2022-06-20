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13:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Кремль отреагировал на заявление Украины о продолжении переговоров в августе

Выбранный Украиной стиль ведения переговоров не принес Киеву ничего хорошего. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, оценивая результаты работы украинской делегации, передает ТАСС.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Более чем красноречивая демонстрация переговоров по-украински. Собственно, мы давно знаем эту стилистику», — заявил представитель Кремля, отреагировав на заявление Украины о готовности к продолжению переговоров в августе.

Ранее глава украинской делегации Давид Арахамия сообщил, что Киев может возобновить переговоры с Москвой в конце лета. По его словам, Украина будет говорить с позиции силы.

В свою очередь заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев усомнился в продолжении переговоров между странами в августе. «Вопрос в том, будет ли о чем и с кем говорить», — подчеркнул он.

17 июня Песков, оценивая вероятность возобновления диалога Москвы с Киевом, заявил об отсутствии подвижек в переговорном процессе.

Последние очные переговоры России и Украины состоялись 29 марта во дворце Долмабахча в Стамбуле. По результатам встречи член российской делегации Владимир Мединский рассказал, что Россия получила подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО. Киев также подтвердил свое согласие на нейтральный статус и пообещал пресекать пытки российских военнослужащих.

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