«Расцениваем провокационные меры литовской стороны, нарушающие международно-правовые обязательства Литвы, прежде всего Совместное заявление Российской Федерации и Европейского союза о транзите между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации от 2002 года, как открыто враждебные», — говорится в заявлении.
В связи с этим в МИД России вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене и заявили ей решительный протест.
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Перевозка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным. По его словам, эта ситуация требует глубокого анализа, который проведут в течение следующих нескольких дней, после чего будут приняты ответные меры.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Так, в апреле Европейский союз в рамках пятого пакета ограничительных мер запретил перевозки по своей территории грузоперевозчикам из России и Белоруссии, исключая медицинские и продовольственные товары. Тем не менее транзит в Калининград запрещен не был.
Как подчеркивал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.