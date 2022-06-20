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13:48 (мск), источник: РИА Новости

Россия поставила Литве ультиматум из-за транспортной блокады Калининграда

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия оставляет за собой право на действия по защите национальных интересов, если Литва в ближайшее время не возобновит в полном объеме грузовой транзит в Калининградскую область, сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

Источник: РИА Новости

«Расцениваем провокационные меры литовской стороны, нарушающие международно-правовые обязательства Литвы, прежде всего Совместное заявление Российской Федерации и Европейского союза о транзите между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации от 2002 года, как открыто враждебные», — говорится в заявлении.

В связи с этим в МИД России вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене и заявили ей решительный протест.

Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Перевозка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным. По его словам, эта ситуация требует глубокого анализа, который проведут в течение следующих нескольких дней, после чего будут приняты ответные меры.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Так, в апреле Европейский союз в рамках пятого пакета ограничительных мер запретил перевозки по своей территории грузоперевозчикам из России и Белоруссии, исключая медицинские и продовольственные товары. Тем не менее транзит в Калининград запрещен не был.

Как подчеркивал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.

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