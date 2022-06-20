10 привычек времен СССР, от которых давно пора отказатьсяОкунаемся в ностальгию по Советскому Союзу и проверяем, сколько от мам и бабушек передалось нам в виде привычек.
Фоторепортажи
16В Британии празднуют Платиновый юбилей королевы
77 интересных фактов о Дне Черноморского флота ВМФ России
Спецоперация на Украине
19:55 (мск), источник: © РИА Новости

Зеленский попросил средств для поддержки украинской экономики

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Половина экономики Украины на данный момент не работает, Киеву нужна финансовая помощь, заявил в понедельник Владимир Зеленский.

Источник: Reuters

«До половины нашей экономики, нашей экономической системы не работает сейчас. Представьте, когда бы экономика половины Италии была полностью заблокирована и все ваши порты. Ни одна страна не выстоит в такой ситуации без финансовой помощи. И когда мы говорим, что Украине надо около пяти миллиардов долларов ежемесячно, чтобы покрыть дефицит бюджета — это не просто цифра», — сказал Зеленский в видеообращении на Global Policy Forum.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Германия тайно обратилась к России по вопросу Украины, пишет FP
Решение Литвы по Калининграду назвали поводом для войны
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь