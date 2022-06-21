13:50 (мск), источник: © РИА Новости
Путин заявил, что в конце года первый «Сармат» встанет на боевое дежурство
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Первый «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце года, заявил президент России Владимир Путин.
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«Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты “Сармат”. Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство», —сказал он на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле.
Первый пуск «Сармата» состоялся в конце апреля. Новая разработка призвана заменить стоящие сейчас на вооружении ракеты «Воевода». В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению.
Как заявляли в Минобороны, «Сармат» — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей. Она способна гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны и значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил России.