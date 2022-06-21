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14:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта в России

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий легализацию параллельного импорта в России. Документ был инициирован правительством.

Источник: РИА "Новости"

В соответствии с законом использование исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в товарах и средствах индивидуализации, которыми такие товары маркированы, не будет считаться нарушением. Таким образом, закон позволит оградить российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, от административной и уголовной ответственности.

В заключении комитета Госдумы по экономической политике отмечается, что принятие закона позволит обеспечить как интересы отечественных потребителей продукции иностранных компаний, ушедших с российского рынка, так и поспособствует развитию российской экономики в условиях санкций.

Ранее «Ъ» узнал, что несколько российских маркетплейсов разработали собственные схемы импорта товаров ушедших из России брендов. Среди тех, кто намерен участвовать в проекте, — «Яндекс. Маркет» и Ozon. В Wildberries и Lamoda отказались от комментариев.

Ксения Аскерова

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