Глава МИД Латвии заявил, что Украина войдет в ЕС не позже середины века

«Членство Украины в Евросоюзе не будет через год или через неделю. Но не будет, я надеюсь, и в середине этого столетия. Я думаю, ближе», — сказал он в интервью RTVI.
Министр отметил, что предоставление Украине статуса кандидата в Евросоюз является политическим и символическим жестом. При этом, подчеркнул Ринкевич, страны ЕС должны подготовить объемный план и по реформам, и по другим шагам, которые Украина должна будет предпринять для последующего вступления в Евросоюз, однако сейчас приоритет — восстановление экономики и инфраструктуры Украины.
Грузия, чтобы получить такой статус, должна по рекомендации Еврокомиссии предварительно выполнить определенные условия. Рекомендации ЕК по предоставлению трем странам статуса кандидатов в Евросоюз рассмотрят главы государств ЕС на саммите 23—24 июня.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Президент Молдавии Майя Санду подписала такой документ 3 марта.