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15:21 (мск), источник: © РИА Новости

Глава МИД Латвии заявил, что Украина войдет в ЕС не позже середины века

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Украина станет членом Евросоюза не «через год или неделю», это произойдет не позже середины столетия, заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

Источник: © РИА Новости

«Членство Украины в Евросоюзе не будет через год или через неделю. Но не будет, я надеюсь, и в середине этого столетия. Я думаю, ближе», — сказал он в интервью RTVI.

Министр отметил, что предоставление Украине статуса кандидата в Евросоюз является политическим и символическим жестом. При этом, подчеркнул Ринкевич, страны ЕС должны подготовить объемный план и по реформам, и по другим шагам, которые Украина должна будет предпринять для последующего вступления в Евросоюз, однако сейчас приоритет — восстановление экономики и инфраструктуры Украины.

Еврокомиссия в пятницу рекомендовала предоставить Молдавии и Украине статус кандидата на присоединение к Евросоюзу с пониманием того, что этим странам необходимо предпринимать определенные шаги, реформы для запуска переговоров о присоединении.

Грузия, чтобы получить такой статус, должна по рекомендации Еврокомиссии предварительно выполнить определенные условия. Рекомендации ЕК по предоставлению трем странам статуса кандидатов в Евросоюз рассмотрят главы государств ЕС на саммите 23—24 июня.

Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Президент Молдавии Майя Санду подписала такой документ 3 марта.

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