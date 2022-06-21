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17:26 (мск), источник: © РИА Новости

Литва распространила ограничения на транзит в Калининград на автотранспорт

КАЛИНИНГРАД, 21 июн — РИА Новости. Ограничения грузового транзита, которые ввели литовские власти, касается и грузового автомобильного транспорта, пояснили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.

Источник: © РИА Новости

«Ограничение грузового транзита распространяется и на автомобильный транспорт, следующий через Литву. Эти грузы, как и железнодорожные, в данный момент можно перевозить только морем», — отметили там.

Литва уведомила Калининградскую область о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий товаров, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита в регион.

Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса.

Перевозка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным. По его словам, эта ситуация требует глубокого анализа, который проведут в течение следующих нескольких дней, после чего будут приняты ответные меры.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Она добавила, что Вильнюс должен понимать, что характеристика Москвой его действий по транзиту в Калининград как враждебных означает, что сейчас «уже не до разговоров». Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.

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