Байден: конфликт на Украине станет состязанием на выносливость России и ЕС

«Что я действительно думаю, так это то, что на каком-то этапе это превратится в определенной степени в игру ожидания — в плане того, что могут вынести россияне и что будет готова вынести Европа», — так в ходе брифинга Байден прокомментировал высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Британский премьер заявил, что в мире присутствует «усталость от Украины» на фоне затягивающегося конфликта.
По словам Байдена, этот вопрос будет обсуждаться на саммите НАТО в Испании 29—30 июня.
19 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников приготовиться к тому, что боевые действия на Украине могут продлиться несколько лет. Как утверждают источники газеты The Washington Post, американские власти обсуждали возможность затяжного конфликта на Украине, способного привести к глобальным последствиям, еще до 24 февраля.