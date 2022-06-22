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02:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Байден: конфликт на Украине станет состязанием на выносливость России и ЕС

Президент США Джо Байден считает, что ситуация на Украине превратится в «игру на выжидание» между Россией и Евросоюзом (ЕС). По его словам, этот конфликт будет состязанием на выносливость, когда обе стороны будут проверять, «что могут вынести россияне и что будет готова вынести Европа».

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Что я действительно думаю, так это то, что на каком-то этапе это превратится в определенной степени в игру ожидания — в плане того, что могут вынести россияне и что будет готова вынести Европа», — так в ходе брифинга Байден прокомментировал высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Британский премьер заявил, что в мире присутствует «усталость от Украины» на фоне затягивающегося конфликта.

По словам Байдена, этот вопрос будет обсуждаться на саммите НАТО в Испании 29—30 июня.

19 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников приготовиться к тому, что боевые действия на Украине могут продлиться несколько лет. Как утверждают источники газеты The Washington Post, американские власти обсуждали возможность затяжного конфликта на Украине, способного привести к глобальным последствиям, еще до 24 февраля.

Анастасия Ларина

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