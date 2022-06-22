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01:52 (мск), источник: ТАСС

Власти Британии заявили, что решения ЕСПЧ станут необязательными для исполнения в стране

ЛОНДОН, 22 июня. /ТАСС/. Заместитель премьер-министра Великобритании, министр юстиции Доминик Рааб представит в среду законопроект, который позволит игнорировать постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Как сообщил телеканал Sky News, новый билль также упростит процедуру высылки из страны уголовных преступников.

Источник: AP 2022

«Билль о правах усилит британскую традицию свободолюбия и внесет большую дозу здравого смысла в [правовую] систему. Эти реформы укрепят свободу слова, позволят нам депортировать больше иностранных правонарушителей и эффективнее защищать общество от опасных преступников», — заявил Рааб.

Подчеркивается, что после принятия законопроекта британские суды не обязаны будут следовать решениям ЕСПЧ. Вместо этого Верховный суд Великобритании будет считаться конечной инстанцией по вопросам прав человека.

Кроме того, билль обяжет подлежащих депортации иностранных правонарушителей документально подтверждать, что в случае их высылки дети мигрантов, проживающие на территории Соединенного Королевства, столкнутся с «невыносимыми трудностями». В настоящее время многие мигранты при рассмотрении подобных дел ссылаются на приоритет права на семейную жизнь над общественной безопасностью.

Причина перемен

14 июня британские власти были вынуждены в последнюю минуту отменить вылет первого самолета с нелегальными иммигрантами в Руанду, которая согласилась принимать просителей убежища, депортируемых из королевства. Причиной стало распоряжение ЕСПЧ, последовавшее после запроса нескольких британских правозащитных организаций.

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Планы правительства высылать нелегалов в Руанду вызвали возмущение правозащитников и были осуждены церковью Англии, однако на сторону властей встали Высокий суд Лондона и Апелляционный суд Англии и Уэльса. Верховный суд королевства, в свою очередь, отклонил прошение о пересмотре дела, указав, что британская сторона приняла необходимые меры для того, чтобы свести к минимуму риск нарушения прав высылаемых мигрантов. Однако ЕСПЧ остановил процесс депортации, изучив аргументы правозащитников.

Британский премьер Борис Джонсон ранее допускал возможность выхода страны из Европейской конвенции по правам человека, если ее положения будут мешать депортации нелегалов. Он напомнил, что главная цель новой миграционной политики Лондона заключается в борьбе с преступными группами, которые незаконно переправляют людей в Великобританию через Ла-Манш, подвергая их жизни опасности. Как указал Sky News, представленные в итоге Раабом инициативы оказались не столь радикальными, как того требовал ряд депутатов от правящей Консервативной партии, поскольку не предполагают выход королевства из упомянутой конвенции.

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