Захарова назвала махинацией ситуацию с предоставлением Украине статуса кандидата в ЕС

«Есть такое прекрасное слово, как “махинация”, когда многие решения, которые принимаются западным сообществом, больше похожи не на продуманные шаги, а на комбинации разрушительного, провокативного характера», — сказала дипломат.
«Я считаю, что это их, безусловно, история, — добавила она. — Но, видя это маневрирование с подобными вещами, эти зигзаги, которые мы сейчас видим от Запада в отношении Молдавии, Украины, Грузии, ничего уже не надо доказывать с точки зрения конъюнктурности — это прямая увязка экономики и политики. А это ровно то, против чего они всегда выступали».
«Неолиберальная система основана на либеральной экономике, на свободе торговли в первую очередь. Без политики. Сегодня мы видим, что экономические механизмы формируются исключительно по политическим мотивам. Это прекрасный пример кризиса неолиберализма, о котором сейчас так часто говорим», — подчеркнула представитель МИД РФ.
В минувшую пятницу коллегия Еврокомиссии (ЕК) рекомендовала Европейскому совету (саммиту ЕС) дать Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в Евросоюз, а вопрос о его предоставлении Грузии пока отложить. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23—24 июня с учетом рекомендации ЕК.
Если саммит Евросоюза предоставит Украине и Молдавии статус кандидата, то сразу после этого Еврокомиссия рекомендует поставить на паузу процесс вступления, пока каждая из стран не проведет определенные реформы, подразумевающие укрепление судебной системы и борьбу с коррупцией, а также деолигархизацию.