Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пытки в колониях

Согласно документу, пытки со стороны должностных лиц переводятся в категорию особо тяжких преступлений. Привлечь к ответственности можно будет в том числе сотрудников ФСИН России, а не только следователей или лиц, проводящих дознание, как это предусмотрено в нынешней редакции Уголовного кодекса (УК) РФ.
Предлагается внести изменения в статью 286 УК РФ, установив, что превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения, с применением оружия или причинением тяжких последствий, в том числе в отношении несовершеннолетних, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Те же деяния, но совершенные с применением пытки, наказываются лишением свободы на срок от четырех до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.
Также предлагается ввести наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет, если деяние повлекло смерть потерпевшего или причинение ему тяжкого вреда здоровью.
Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 20 декабря 2021 года. Один из авторов, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что документ дает новое определение понятию пытки, что поможет избежать сложностей при квалификации такого преступления и назначении наказания за него.
Как заявил российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 23 декабря, пытки в колониях — это явные преступления. Проблема, по его словам, есть, но нужно работать спокойно и опираться на добросовестное, полноценное расследование.