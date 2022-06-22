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16:39 (мск), источник: Ведомости

Минобороны ФРГ: Киев обещал не обстреливать Россию переданным ему оружием

Киев дал гарантии Германии, что не будет обстреливать из предоставляемого ему оружия российскую территорию, заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт во время выступления в бундестаге. Об этом сообщают «РИА Новости».

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Нам не нужно было требовать подтверждений или гарантий, Украина сама дала эти подтверждения, гарантии. Коллега (министр обороны Украины Алексей) Резников был на прошлой неделе в Брюсселе, принял участие в разных заседаниях, чтобы именно это заявление от имени Украины сделать, — что эти вооружения используются только в целях самообороны, что не будет обстрела российской территории», — подчеркнула Ламбрехт.

Россия направляла странам НАТО ноту протеста из-за поставок на Украину оружия. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для украинской стороны будут считаться законными целями.

5 июня президент России Владимир Путин заявил, что в случае поставок Киеву ракет дальнего действия Россия начнет наносить удары по новым объектам на Украине. По его словам, «возня вокруг дополнительных поставок вооружения» происходит с целью затягивания конфликта. В связи с этими поставками постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Россия оставляет за собой право нанести удары по центрам принятия решений о применении реактивных систем залпового огня (РСЗО) на Украине.

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