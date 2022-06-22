Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%

«Эта мера не только поможет большему числу людей приобрести жильё на выгодных условиях, но и окажет значительную поддержку строительному сектору, загрузит мощности и смежных отраслей», — пояснил Мишустин.
Максимальный размер ипотеки в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 12 млн руб., в остальных регионах — 6 млн.
С 1 мая правительство увеличило максимальный размер кредита для ипотеки с использованием льготной ставки до 30 и 15 млн руб. соответственно. Сумму кредита, которая превышает максимальный размер льготной ипотеки, можно взять по другой льготной программе или по рыночной ставке.
17 июня президент России Владимир Путин поручил снизить ставку по льготной ипотеке с 9 до 7%.