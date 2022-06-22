Ученые клонировали «Тургеневский дуб», уничтоженный ураганом Дереву было 198 лет
Фоторепортажи
10Полное затмение кровавой суперлуны
77 интересных фактов о Дне Черноморского флота ВМФ России
Спецоперация на Украине
16:34 (мск), источник: Ведомости

Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по программе льготной ипотеки с 9 до 7% годовых, сообщила пресс-служба правительства.

Источник: РИА "Новости"

«Эта мера не только поможет большему числу людей приобрести жильё на выгодных условиях, но и окажет значительную поддержку строительному сектору, загрузит мощности и смежных отраслей», — пояснил Мишустин.

Программа льготной ипотеки действует при покупке квартиры в новостройке, строительстве частного дома или покупке земельного участка до конца 2022 г.

Максимальный размер ипотеки в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 12 млн руб., в остальных регионах — 6 млн.

С 1 мая правительство увеличило максимальный размер кредита для ипотеки с использованием льготной ставки до 30 и 15 млн руб. соответственно. Сумму кредита, которая превышает максимальный размер льготной ипотеки, можно взять по другой льготной программе или по рыночной ставке.

17 июня президент России Владимир Путин поручил снизить ставку по льготной ипотеке с 9 до 7%.

 Новошахтинский НПЗ приостановил работу после атаки беспилотников
ЦБ предложил расширить тарифный коридор ОСАГО
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь