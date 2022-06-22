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Спецоперация на Украине
17:16 (мск), источник: © РИА Новости

Госдеп заявил, что понимает российские озабоченности в сфере безопасности

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. США в контактах с представителями Москвы подчеркивали, что понимают законные озабоченности России в сфере безопасности и готовы работать над их устранением, заявила в среду первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Источник: © РИА Новости

«До самого первого дня (спецоперации РФ на Украине — ред.) мы были очень активно вовлечены в дипломатический процесс. Я находилась в личном контакте с моими российскими коллегами и заявляла им: “Да, мы понимаем, что у вас есть ряд законных озабоченностей в сфере безопасности — и существует много способов того, как мы можем работать над их устранением”», — сказала Шерман, выступая в рамках форума высокого уровня США и ЕС, посвященного ситуации вокруг РФ и Украины.

По ее словам, в контактах с представителями Вашингтона по безопасности российское руководство якобы неоднократно настаивало на возврате НАТО к конфигурации 1997 года, что США считают «абсурдным». «Страны должны самостоятельно решать вопрос о своем присоединении к альянсу, другие государства не могут принимать за них такие решения», — подчеркнула высокопоставленный американский дипломат.

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