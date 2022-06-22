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19:27 (мск), источник: ТАСС

США не выдали разрешение на прилет спецрейса для вывоза российских дипломатов

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Вашингтон не выдал разрешение на прилет в США специального рейса госавиации России, который должен был отвезти на родину сотрудников загранучреждений РФ. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Источник: Агентство «Москва»

«Американская сторона продолжает планомерно разрушать двусторонние отношения, которые и без того находятся в плачевном состоянии. Вашингтон отметился очередным враждебным по отношению к нашей стране шагом, не выдав разрешение на прилет в США спецрейса госавиации России, который должен был отвезти на родину сотрудников российских загранучреждений и членов их семей», — отметила дипломат.

«В администрации Джо Байдена предпочли полностью проигнорировать тот факт, что по сути речь идет о гуманитарной акции, поскольку наш самолет должен был прилететь за теми нашими коллегами, кому Госдепартамент ранее ультимативно предписал покинуть территорию США до конца текущего месяца», — добавила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ указала, что такое вызывающее поведение американских властей без ответа не останется.

«Как мы ранее предупреждали, в случае отказа в допуске российского спецборта неизбежно последуют контрмеры, в том числе асимметричного характера, о которых мы уведомим в установленном порядке по дипломатическим каналам», — говорится в комментарии.

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