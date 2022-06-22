Как выглядят мемориалы героям Великой Отечественной войны (фото)Традиционно мы приносим к ним венки и цветы, порой даже не задаваясь вопросом, какая история у этих памятников
Фоторепортажи
14В Лондоне открылось Цветочное шоу в Челси
12Северная Корея борется с «неизвестной лихорадкой»
19:16 (мск), источник: ТАСС

Хуснуллин: «Азовсталь» может продолжить работу, но не как металлургический комплекс

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Завод «Азовсталь» может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха, но не как металлургический комплекс, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Важный вопрос, что делать с заводом “Азовсталь”. Рассматриваем различные варианты его будущего. Эта зона в дальнейшем может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха, но, конечно, уже не как металлургический комплекс», — написал Хуснуллин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума сообщил, что территория завода «Азовсталь» в Мариуполе с большой долей вероятности будет превращена в технопарк.

20 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о том, что российские военные полностью освободили территорию завода «Азовсталь», на котором оставались заблокированными остатки украинской группировки в Мариуполе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 В каком состоянии сейчас находится тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"?
Что на самом деле объединяет Россию?
Спецоперация на Украине
ФРГ: Киев обещал не обстреливать Россию переданным ему оружием
На главу поселка под Херсоном совершили покушение
Кадыров заявил о скором взятии в кольцо Лисичанска
Власти Запорожской области призвали упразднить границы с Россией
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь