Хуснуллин: «Азовсталь» может продолжить работу, но не как металлургический комплекс

«Важный вопрос, что делать с заводом “Азовсталь”. Рассматриваем различные варианты его будущего. Эта зона в дальнейшем может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха, но, конечно, уже не как металлургический комплекс», — написал Хуснуллин.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума сообщил, что территория завода «Азовсталь» в Мариуполе с большой долей вероятности будет превращена в технопарк.
20 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о том, что российские военные полностью освободили территорию завода «Азовсталь», на котором оставались заблокированными остатки украинской группировки в Мариуполе.