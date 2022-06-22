В МО Британии оценили сроки восполнения запасов оружия, переданного Украине

«Давайте быть честными, мы говорим о годах, потому что на самом деле невозможно по щелчку получить быстрое производство, когда речь идет о современном вооружении», — сказал он, отвечая на вопросы Комитета лордов по международным отношениям и обороне.
«Скорость расхода (оружия на Украине) и промышленные возможности по восполнению запасов (в Великобритании) представляют значительную проблему», — отметил он.
Радакин добавил, что правительство должно работать с поставщиками, задействованными в оборонной промышленности, и уже ведет переговоры с представителями 12 крупных компаний.
С начала российской военной операции в феврале Великобритания продолжает поставлять Украине различное вооружение, включая противотанковые гранатомёты, бронированные машины, зенитные комплексы и другие.
Ранее сообщалось, что Великобритания согласовывает с Вашингтоном план поставок на Украину РСЗО М270 американского производства. Помимо этого, Британия выделила 1,3 миллиарда фунтов стерлингов для поддержки Украины и направила в страну дальнобойную артиллерию, ракеты класса «земля — корабль» и беспилотники.