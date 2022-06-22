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20:24 (мск), источник: © РИА Новости

В МО Британии оценили сроки восполнения запасов оружия, переданного Украине

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Восполнение британских запасов вооружения, значительно обедневших в связи с большими поставками на Украину, займет несколько лет, заявил в среду начальник генштаба Великобритании Тони Радакин.

Источник: © РИА Новости

«Давайте быть честными, мы говорим о годах, потому что на самом деле невозможно по щелчку получить быстрое производство, когда речь идет о современном вооружении», — сказал он, отвечая на вопросы Комитета лордов по международным отношениям и обороне.

Радакин отметил, что это вызвано большими объемами экспорта оружия на Украину и ограниченностью промышленного производства оружия в Британии.

«Скорость расхода (оружия на Украине) и промышленные возможности по восполнению запасов (в Великобритании) представляют значительную проблему», — отметил он.

Радакин добавил, что правительство должно работать с поставщиками, задействованными в оборонной промышленности, и уже ведет переговоры с представителями 12 крупных компаний.

С начала российской военной операции в феврале Великобритания продолжает поставлять Украине различное вооружение, включая противотанковые гранатомёты, бронированные машины, зенитные комплексы и другие.

Ранее сообщалось, что Великобритания согласовывает с Вашингтоном план поставок на Украину РСЗО М270 американского производства. Помимо этого, Британия выделила 1,3 миллиарда фунтов стерлингов для поддержки Украины и направила в страну дальнобойную артиллерию, ракеты класса «земля — корабль» и беспилотники.

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