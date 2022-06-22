Оскорбивший Шольца посол Украины решил извиниться спустя полтора месяца

«Оглядываясь назад, я, естественно, сожалею о сказанном. <…> Я лично извинюсь перед ним», — сообщил дипломат.
Мельник добавил, что его поступок расстроил Владимира Зеленского, и ему также пришлось объясняться перед главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Теперь посол хотел бы лично поговорить с канцлером Германии.
Новость об оскорблении Шольца появилась в Spiegel в начале мая. Сам он отказался комментировать высказывание в свой адрес. Тем не менее обидное сравнение возмутило немцев в социальных сетях. Многие потребовали отставки украинского посла.
Это было не единственное резкое высказывание, которое дипломат позволял себе в адрес немецких властей. Так, он осуждал Берлин за нерешительность в вопросе военной помощи и заявлял, что нежелание поставить на Украину танки и БМП станет для Германии «позором, который войдет в историю». Кроме того, он обвинил бывшего канцлера Ангелу Меркель в отсутствии самокритики.