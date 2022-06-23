Чехия приостановила выдачу виз россиянам до марта 2023 года

«Принятое после 24 февраля этого года решение о запрете на выдачу гражданам РФ и Белоруссии виз для въезда в Чехию, а также разрешений на длительное пребывание в республике, будет действовать до конца марта 2023 года. Исключение составляют гуманитарные случаи», — говорится в сообщении пресс-службы МИД.
Целью данной меры является оказание давления на власти РФ и Белоруссии для окончания военных действий на Украине, а также интересы безопасности Чехии, отмечается в сообщении пресс-службы.
Те граждане РФ и Белоруссии, которые уже имеют разрешения на долговременное пребывание в Чехии, могут подавать документы о продлении данного разрешения в соответствии с установленным режимом.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.