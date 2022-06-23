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11:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Медведев: в Европе происходит вырождение политики

Как считает зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, уровень западных политиков с годами неуклонно снижается, а среди лидеров европейских стран не осталось политических деятелей масштаба Маргарет Тэтчер, Гельмута Коля или Жака Ширака. Такой мыслью экс-президент поделился в своем Telegram-канале, озаглавив сообщение «П5: прощальные песни политических пигмеев Пиндостана», по названию сборника рассказов Виктора Пелевина.

Источник: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Не в обиду никому, но всем очевидно, что Марио Драги — это не Сильвио Берлускони, а Олаф Шольц — не Ангела Меркель. Это новые люди и новая, на мой взгляд, далеко не лучшая эпоха… Мог бы посол Украины назвать канцлера Коля “обиженной ливерной колбасой”? Или нынешний президент Украины явиться на встречу с президентом Шираком в зеленой футболке? Конечно, нет. Абсурд. Я уж не говорю о различных политических маргиналах. О патентованных русофобах, выплевывающих потоки антироссийской мерзости, типа разных качиньских и моравецких», — поделился Медведев своим отношением к действующим европейским политикам.

Он подчеркнул, что считает причиной возникновения «проблемы вырождения европейской политикой» ростом зависимости ЕС от США.

Шарль де Голль мог возразить любому американскому президенту. А сейчас кто из европейцев сделает это без трясущихся рук? Они не думают о будущем. Они ограничены только своими дряблыми электоральными задачами.

Дмитрий Медведев
зампред Совета безопасности России

«На смену политическому слою людей, которые олицетворяли мощный политический курс, а иногда целую эпоху, пришла чахлая поросль лиц, которые условно именуют себя технократами», — написал бывший президент.

По его мнению, в США также фиксируется деградация политических кадров. В частности, бывшего посла США в России Александра Вершбоу российский экс-президент назвал «безвестным ничтожным отставником», написав его фамилию с маленькой буквы.

Дмитрий Медведев закончил свой текст цитатой Владимира Путина, в 2007 году заявившего, что «после смерти Махатмы Ганди и поговорить не с кем». Сам Путин назвал эту фразу шуткой.

После начала военной операции на Украине экс-президент Медведев регулярно выступает с критическими высказываниями в отношении западных стран в своем Telegram-канале. За последний месяц в нем прозвучали тезис о недопустимости восстановления отношений с США, сомнения в сохранении украинской государственности через два года и критика предложений стран ЕС о мирном урегулировании ситуации на Украине.

Андрей Сапожников

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