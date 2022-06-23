Медведев: в Европе происходит вырождение политики

«Не в обиду никому, но всем очевидно, что Марио Драги — это не Сильвио Берлускони, а Олаф Шольц — не Ангела Меркель. Это новые люди и новая, на мой взгляд, далеко не лучшая эпоха… Мог бы посол Украины назвать канцлера Коля “обиженной ливерной колбасой”? Или нынешний президент Украины явиться на встречу с президентом Шираком в зеленой футболке? Конечно, нет. Абсурд. Я уж не говорю о различных политических маргиналах. О патентованных русофобах, выплевывающих потоки антироссийской мерзости, типа разных качиньских и моравецких», — поделился Медведев своим отношением к действующим европейским политикам.
Он подчеркнул, что считает причиной возникновения «проблемы вырождения европейской политикой» ростом зависимости ЕС от США.
«На смену политическому слою людей, которые олицетворяли мощный политический курс, а иногда целую эпоху, пришла чахлая поросль лиц, которые условно именуют себя технократами», — написал бывший президент.
По его мнению, в США также фиксируется деградация политических кадров. В частности, бывшего посла США в России Александра Вершбоу российский экс-президент назвал «безвестным ничтожным отставником», написав его фамилию с маленькой буквы.
После начала военной операции на Украине экс-президент Медведев регулярно выступает с критическими высказываниями в отношении западных стран в своем Telegram-канале. За последний месяц в нем прозвучали тезис о недопустимости восстановления отношений с США, сомнения в сохранении украинской государственности через два года и критика предложений стран ЕС о мирном урегулировании ситуации на Украине.