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14:20 (мск), источник: © РИА Новости

Песков прокомментировал обвинения в адрес Москвы в краже зерна

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг обвинения Украины и западных стран в воровстве Россией зерна.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Россия не крала никакого зерна», — сказал представитель Кремля.

Как сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, готовится техническая встреча в Стамбуле «по зерновой проблеме», но ее даты пока неизвестны. По словам министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть некие подвижки, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН.

ООН неоднократно заявляла об угрозе мирового продовольственного кризиса из-за дефицита злаков. Запад обвинил Россию в блокировании поставок украинского зерна на мировые рынки. При этом киевские власти сами создали множество логистических препятствий: заминировали акваторию Черного моря, что не позволяет вывозить грузы судами, а также подожгли зерно в порту Мариуполя.

Как заявил Владимир Путин, Россия никак не препятствует вывозу пшеницы с Украины, если Киев разминирует порты, то суда смогут беспрепятственно выходить.

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