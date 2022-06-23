Ученые клонировали «Тургеневский дуб», уничтоженный ураганом Дереву было 198 лет
Фоторепортажи
10Выдающиеся мемориалы героям Великой Отечественной войны в России
77 интересных фактов о Дне Черноморского флота ВМФ России
15:25 (мск), источник: Газета.Ру

Минобороны Украины сообщило о прибытии в страну американских РСЗО HIMARS

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в страну прибыли реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.

Спецоперация на Украине
Источник: U.S. Army

«HIMARS прибыли на Украину. Спасибо моим американским коллегам и другу — министру обороны США Остину Ллойду за это мощное оружие», — написал глава ведомства в Twitter.

Ранее в СМИ появилась информация, что Пентагон рассматривает возможность отправки на Украину четырех дополнительных РСЗО — HIMARS и MLRS.

США 1 июня объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи, включающего поставку РСЗО HIMARS. При этом в администрации США заверили, что дальность ракет для комплексов не будет превышать 80 км.

Между тем посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что американские власти не будут ограничивать дальность работы HIMARS, а госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, подчеркнул, что Киев дал обещание Вашингтону, что не будет использовать поставляемые ему американские системы для ударов по России.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Минтруд предложил вариант индексации пенсий на ближайшие три года
ICAO заявила о проблемах с авиабезопасностью в России
Спецоперация на Украине
Силы ЛНР взяли под контроль населенный пункт Золотое
В Кремле назвали условие заключения мирного плана по Украине
Песков прокомментировал обвинения в адрес Москвы в краже зерна
Российская авиация уничтожила на Украине взвод гаубиц М-777
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь