Минобороны Украины сообщило о прибытии в страну американских РСЗО HIMARS

«HIMARS прибыли на Украину. Спасибо моим американским коллегам и другу — министру обороны США Остину Ллойду за это мощное оружие», — написал глава ведомства в Twitter.
Ранее в СМИ появилась информация, что Пентагон рассматривает возможность отправки на Украину четырех дополнительных РСЗО — HIMARS и MLRS.
США 1 июня объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи, включающего поставку РСЗО HIMARS. При этом в администрации США заверили, что дальность ракет для комплексов не будет превышать 80 км.
Между тем посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что американские власти не будут ограничивать дальность работы HIMARS, а госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, подчеркнул, что Киев дал обещание Вашингтону, что не будет использовать поставляемые ему американские системы для ударов по России.