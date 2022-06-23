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18:28 (мск), источник: © РИА Новости

Науседа переложил на ЕС ответственность за блокаду Калининграда

БРЮССЕЛЬ, 23 июн — РИА Новости. Вопрос запрета на транзит некоторых товаров в Калининград из России не является вопросом двусторонних отношений Литвы и России, это вопрос отношений между ЕС и Россией, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Источник: Reuters

«Литва не вводит санкций со своей стороны, мы просто соблюдаем правила ЕС, применяем санкции в соответствии с этими правилами… Это не двусторонний вопрос Литвы и России, это вопрос ЕС и России», — сказал Науседа перед началом в Брюсселе саммита Евросоюза.

При этом литовский президент отметил, что «наверное, есть необходимость уточнить эти правила, но даже и после этого мы продолжим соблюдать санкции».

Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.

Россия рассматривает варианты ответа на недружественные шаги Литвы по ограничению транзита в Калининградскую область, пока озвучивать их преждевременно, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На уточняющий вопрос журналистов, о каких мерах идет речь, он ответил, что «о различных». Ответные меры Вильнюсу на запрет транзита через Литву ряда российских товаров будут не дипломатическими, а практическими, сообщила позже Мария Захарова.

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