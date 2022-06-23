Боррель объяснил прекращение транзита грузов между Россией и Калининградом

«Ситуация с Калининградом — это не блокада», — заявил дипломат.
«Но в то же время мы хотим, чтобы меры контроля предотвращали любые попытки уклониться от санкций, не препятствуя коммерческому трафику», — добавил Боррель.
На минувшей неделе Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза.
Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами. Транзит нефтепродуктов продолжается, он не ограничен до 10 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным и предупредил, что на это последует ответ.