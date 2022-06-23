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19:38 (мск), источник: © РИА Новости

Боррель объяснил прекращение транзита грузов между Россией и Калининградом

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Европейский союз не желает блокировать трафик между Россией и Калининградской областью, заявил верховный комиссар Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом пишет издание Open.

Источник: © РИА Новости

«Ситуация с Калининградом — это не блокада», — заявил дипломат.

По его словам, ЕС не хочет блокировать трафик между основной территорией России и Калининградской областью.

«Но в то же время мы хотим, чтобы меры контроля предотвращали любые попытки уклониться от санкций, не препятствуя коммерческому трафику», — добавил Боррель.

На минувшей неделе Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза.

Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами. Транзит нефтепродуктов продолжается, он не ограничен до 10 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным и предупредил, что на это последует ответ.

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