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02:00 (мск), источник: Life.ru

Байден обсудит с коллегами по G7 ужесточение антироссийских санкций

Президент США Джо Байден обсудит с коллегами по «Большой семёрке» ужесточение антироссийских санкций и шаги по минимизированию последствий конфликта на Украине, связанные с ценами на энергоносители и продовольствие в мире. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кёрби.

Источник: AFP 2022

Во время брифинга в Белом доме представитель американской администрации дал понять, что итогом саммита, который состоится в ближайшие дни в Германии, станут конкретные инициативы в обеих сферах.

«Думаю, будет справедливым сказать, что последуют объявления о том, как создавать новые издержки и последствия для России», — пояснил Кирби, подчеркнув, что не хотел бы забегать вперёд.

Представитель Белого дома рассказал также, что речь пойдёт о том, как усилить изоляцию России от мировой экономики, нанести удар по цепочкам поставок российского военно-промышленного сектора, а также ужесточить контроль за соблюдением «этих беспрецедентных санкций».

Ранее, как писал Лайф, Байден назвал ситуацию на Украине игрой на выживание между Россией и Европой. В этой игре, сказал президент, может определиться, что «русские могут выдержать и что будет готова выдерживать Европа».

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