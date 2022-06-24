Байден обсудит с коллегами по G7 ужесточение антироссийских санкций

Во время брифинга в Белом доме представитель американской администрации дал понять, что итогом саммита, который состоится в ближайшие дни в Германии, станут конкретные инициативы в обеих сферах.
«Думаю, будет справедливым сказать, что последуют объявления о том, как создавать новые издержки и последствия для России», — пояснил Кирби, подчеркнув, что не хотел бы забегать вперёд.
Представитель Белого дома рассказал также, что речь пойдёт о том, как усилить изоляцию России от мировой экономики, нанести удар по цепочкам поставок российского военно-промышленного сектора, а также ужесточить контроль за соблюдением «этих беспрецедентных санкций».
Ранее, как писал Лайф, Байден назвал ситуацию на Украине игрой на выживание между Россией и Европой. В этой игре, сказал президент, может определиться, что «русские могут выдержать и что будет готова выдерживать Европа».