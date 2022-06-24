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05:51 (мск), источник: © РИА Новости

Сенат США одобрил законопроект «о контроле над оружием», сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. Сенат США одобрил законопроект «о контроле над оружием», сообщает телеканал CNN.

Источник: Reuters

В четверг по итогам голосования в сенате законодатели большинством голосов сняли возражения республиканцев, пытавшихся блокировать проект поправок.

После стрельбы в техасском городе Ювальд, где погибли 19 детей и двое учителей, президент США Джо Байден призвал конгресс принять ряд мер по ограничению оборота оружия. В частности, президент предложил ввести запрет на боевое оружие и обоймы большой вместимости, а также повысить возрастной порог для покупки оружия с 18 лет до 21 года.

По данным неправительственной организации OpenSecrets, в 2021 году лоббисты интересов оружейного бизнеса потратили на свою деятельность более 15,7 миллиона долларов, что является рекордом с 1998 года. Самым крупным донором является Национальный фонд стрелкового спорта, расходы на лоббирование которого составили 5 миллионов долларов, и Национальная стрелковая ассоциация, которая потратила на продвижение своих интересов 4,9 миллиона долларов.

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