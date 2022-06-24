07:23 (мск), источник: ТАСС
Песков заявил, что Россия настроена решительно в ситуации вокруг Калининграда
Пресс-секретарь президента РФ также не исключает, что Литва может отменить решение об ограничении транзита.
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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Москва настроена достаточно решительно в ситуации с транспортной блокадой Калининграда, но она не спешит с принятием решений, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Здесь не нужно спешить, но в то же время мы, конечно, настроены достаточно решительно. Нужно определенное время перед тем, как будут приняты решения», — сказал он, комментируя ситуацию вокруг Калининграда.
Представитель Кремля пояснил, что российские власти сейчас самым серьезным образом анализируют происходящее и через министерство иностранных дел доводят свою позицию коллегам из других стран. «Я бы даже сказал, к сожалению, они уже не партнеры, а наши оппоненты», — констатировал Песков.
Говоря о том, можно ли ждать ответных мер после доклада секретаря Совбеза Николая Патрушева президенту РФ Владимиру Путину, он объяснил: «Нам нужно время, чтобы эту ситуацию проанализировать». «Думаю, что также нужно время и этим самым оппонентам, чтобы понять, что нужно что-то делать для того, чтобы урегулировать эту ситуацию», — добавил пресс-секретарь главы государства, подчеркнув при этом: «Здесь наша правота абсолютна».
В Кремле также не исключают, что Литва может отменить решение об ограничении транзита в Калининград, однако готовиться будут даже к самым трудным вариантам.
«Давайте не будем ничего исключать. Давайте будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Что мы и делаем всегда», — заключил Песков.
О транзитной блокаде Калининграда
18 июня Литва уведомила местные власти о том, что прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в Калининградскую область. Во вторник, 21 июня, стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок. В МИД РФ и Кремле заявляли, что действия Вильнюса незаконны и противоречат международным договоренностям. В Литве и ЕС при этом уверяют, что страна не вводила никаких односторонних или дополнительных ограничений, а только «последовательно применяет санкции ЕС».
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 21 июня посетил Калининградскую область. Поездка была плановой, но на совещании по нацбезопасности в округе обсуждалась в том числе и транзитная блокада. Сообщалось, что по возвращении из Калининграда Патрушев доложит Путину об итогах поездки.