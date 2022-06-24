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07:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Ким Чен Ын приказал усилить обороноспособность страны

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал усилить обороноспособность страны для противостояния враждебным силам. Об этом сообщает Reuters.

Источник: Reuters

Такое заявление он сделал на третий день заседания Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва. На встрече были определены основные задачи по усилению военного комплекса КНДР, в том числе совершенствование технического обеспечения армии и реорганизация основных структур. Кроме того, было принято решение дополнить обязанности передовых подразделений своей армии «важным планом военных действий».

Как отмечает агентство, за данное собрание привлекло внимание мирового сообщества из-за растущей обеспокоенности, что Пхеньян может провести ядерное испытание «в любое время».

Ранее аналитики в США сообщили о завершении КНДР подготовки полигона Пунгери к ядерным испытаниям. Такое заявление они сделали, опираясь на полученные со спутниковых снимков данные. В частности, за пределами туннеля № 3 на снимках видна подпорная стена и незначительное озеленение с небольшими деревьями или кустарниками. Также эксперты утверждают, что власти КНДР расширили восстановительные работы в туннеле № 4.

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