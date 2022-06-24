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11:07 (мск), источник: © РИА Новости

Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 80% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».

Источник: © РИА Новости

По данным исследования, 80% респондентов заявили о доверии президенту, 12% опрошенных выбрали вариант ответа «скорее не доверяю» главе государства, еще 8% затруднились ответить.

По мнению 81% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 8% россиян. Затруднились ответить на вопрос 11%.

Опрос «ФОМнибус» проведен 17—19 июня среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов.

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