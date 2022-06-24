Медведев ответил на заявление Бербок об использовании голода в качестве оружия

«Удивительно, конечно, слышать такое от чиновников, чья страна 900 дней держала в блокаде Ленинград, где от голода погибли почти 700 000 человек», — написал Медведев.
Ранее сегодня Бербок заявила, что Россия «использует голод в качестве оружия». «Россия вполне осознанно использует голод в качестве боевого оружия, берет весь мир в заложники», — подчеркнула она на брифинге в Берлине (цитата по «РИА Новости»).
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что нынешняя ситуация с продовольственной безопасностью в мире, поставками зерна и удобрений — результат ошибок западных стран. По его словам, «абсолютно неправильно» говорить, что это может быть «ответом» России.
3 июня в интервью телеканалу «Россия 1» президент России Владимир Путин отметил, что попытки западных стран обвинить Россию в мировом продовольственном кризисе — это попытки «переложить с больной головы на здоровую». Он добавил, что неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться до начала спецоперации — с февраля 2020 г.