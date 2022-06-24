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16:52 (мск), источник: РБК

Путин заявил о готовности обеспечить проход судов с зерном с Украины

Ситуация с экспортом украинского зерна раздувается искусственно, Россия не препятствует вывозу продукции и готова обеспечить свободный проход судов, заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с участием лидеров стран БРИКС.

Источник: РИА "Новости"

«При этом искусственно раздувается истерика по поводу прекращения транспортировки, скажем, украинского зерна через черноморские порты», — сказал президент.

При этом он заявил об отсутствии конструктивной позиции у Киева по поводу разрешения ситуации с вывозом зерна.

Он также сообщил, что в связи с ожидаемым хорошим урожаем Россия сможет поставить на мировые рынки 50 млн тонн зерна.

Ранее глава ООН Антониу Гутерриш сообщил, что для преодоления мирового продовольственного кризиса Россия и Украина должны найти способ возобновить экспорт зерна, другого эффективного решения проблемы нет, передавал Reuters.

Он напомнил, что доля России и Украины в мировом экспорте пшеницы составляет около 29%. Глава ООН призвал предпринять практические шаги для стабилизации продовольственных рынков и снижения волатильности цен на сырьевые товары.

«Мы столкнулись с беспрецедентным глобальным кризисом голода», — заявил Гуттериш, добавив, что события на Украине усугубили проблемы, которые зрели годами: ухудшение климата, пандемия коронавируса и крайне неравномерное восстановление экономик.

Материал дополняется.

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