Путин заявил о готовности обеспечить проход судов с зерном с Украины

«При этом искусственно раздувается истерика по поводу прекращения транспортировки, скажем, украинского зерна через черноморские порты», — сказал президент.
Он также сообщил, что в связи с ожидаемым хорошим урожаем Россия сможет поставить на мировые рынки 50 млн тонн зерна.
Ранее глава ООН Антониу Гутерриш сообщил, что для преодоления мирового продовольственного кризиса Россия и Украина должны найти способ возобновить экспорт зерна, другого эффективного решения проблемы нет, передавал Reuters.
Он напомнил, что доля России и Украины в мировом экспорте пшеницы составляет около 29%. Глава ООН призвал предпринять практические шаги для стабилизации продовольственных рынков и снижения волатильности цен на сырьевые товары.
«Мы столкнулись с беспрецедентным глобальным кризисом голода», — заявил Гуттериш, добавив, что события на Украине усугубили проблемы, которые зрели годами: ухудшение климата, пандемия коронавируса и крайне неравномерное восстановление экономик.