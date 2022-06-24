17:28 (мск), источник: ТАСС
Верховный суд США отменил постановление о правах на аборт в стране
В некоторых из штатов, где у власти находятся республиканцы, ранее пытались значительно ужесточить касающиеся абортов нормы.
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ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Верховный суд США отменил вынесенное почти 50 лет назад постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права, касающиеся абортов. Соответствующее решение суда опубликовано в пятницу.
Отмена указанного постановления от 1973 года означает, что федеральные законы страны больше не гарантируют права, касающиеся абортов. Вырабатывать соответствующие нормы придется на уровне отдельных американских штатов. В некоторых из них, где у власти находятся республиканцы, ранее пытались значительно ужесточить касающиеся абортов нормы. Против этого традиционно выступают демократы.