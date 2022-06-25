«Дерзайте, мечтайте!»: Путин поздравил выпускников

«Во всех регионах, больших городах и небольших посёлках выпускники прощаются со школой. Говорят искреннее спасибо своим наставникам. От всей души поздравляю вас, ваших учителей, родителей, всех ваших близких с этим замечательным событием», — сказал Владимир Путин.
Обращаясь к выпускникам, он отметил, что они совсем молоды, конечно, о многом мечтают, стремятся заглянуть в будущее. Перед ними много дорог и возможностей, и очень важно, чтобы каждый сумел найти свой путь, возможность раскрыть таланты.
«Уверен, всегда нужно ставить для себя самую высокую планку. Причём вне зависимости от того, какую профессию вы в итоге выберете. Стараться любые, пусть даже небольшие задачи, решать на пять с плюсом! Что называется, по полной вкладываться в то, что делаешь. Ни в коем случае не сдаваться, не опускать руки, если что-то не получается сразу. И тогда вы обязательно добьётесь успеха: личностного, творческого, профессионального. А ваши мечты непременно станут реальностью», — добавил президент России.
Он напомнил, что именно сегодняшним школьникам, студентам предстоит творить, создавать будущую историю России. Они будут делать значимые открытия, ставить рекорды. Глава государства уверен, что уже через несколько лет мы услышим об этих достижениях, сможем гордиться новым поколением.
«Вы открыты всему новому, понимаете ценность знания, искренне любите Родину и готовы уже сейчас включаться в созидательную работу, действовать, а не ждать, пока кто-то всё сделает за вас. Дерзайте, мечтайте, смело идите вперёд! Не сомневаюсь, у вас всё получится», — заключил российский лидер.
Как рассказывал Лайф, ранее выпускников также поздравил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он назвал их надеждой и гордостью государства, пожелал больших успехов во взрослой жизни.