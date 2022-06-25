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00:18 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД РФ отрицает «ядерные угрозы» со стороны России

Россия никогда никому не угрожала ядерным оружием, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она отреагировала на заявления на конференции государств—участников Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

Источник: РИА "Новости"

«Не могут не вызывать недоумение прозвучавшие накануне конференции государств—участников в контексте украинского конфликта заявления относительно “взаимных угроз применения ядерного оружия”, а также отдельные высказывания с трибуны конференции о якобы предпринятом Россией “ядерном шантаже”. Вновь подчеркиваем: со стороны России никаких “ядерных угроз” никогда не звучало и не звучит», — говорится в заявлении Захаровой.

По словам представителя МИД РФ, Москва действует в логике сдерживания в условиях, когда «развязавшие гибридную кампанию против России страны НАТО… опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта».

Она также обвинила страны НАТО в том, что они спровоцировали «обострение украинского кризиса».

По мнению Захаровой политика сдерживания остается действенным способом предупреждения ядерного столкновения и масштабных войн. Она назвала неприемлемым «искажение в пропагандистских целях сути российской политики в данной сфере».

Президент РФ Владимир Путин после начала военной операции на Украине приказал перевести российские силы сдерживания, которые включают гиперзвуковое и ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил это «агрессивными высказываниями высокопоставленных лиц стран НАТО». Глава МИД РФ Сергей Лавров в апреле заявлял, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, но вместе с тем назвал ее риски «весьма существенными». Белый дом после этого призвал Москву «снизить накал риторики» по этой теме.

Леонид Уварчев

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