МИД РФ отрицает «ядерные угрозы» со стороны России

«Не могут не вызывать недоумение прозвучавшие накануне конференции государств—участников в контексте украинского конфликта заявления относительно “взаимных угроз применения ядерного оружия”, а также отдельные высказывания с трибуны конференции о якобы предпринятом Россией “ядерном шантаже”. Вновь подчеркиваем: со стороны России никаких “ядерных угроз” никогда не звучало и не звучит», — говорится в заявлении Захаровой.
По словам представителя МИД РФ, Москва действует в логике сдерживания в условиях, когда «развязавшие гибридную кампанию против России страны НАТО… опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта».
По мнению Захаровой политика сдерживания остается действенным способом предупреждения ядерного столкновения и масштабных войн. Она назвала неприемлемым «искажение в пропагандистских целях сути российской политики в данной сфере».
Президент РФ Владимир Путин после начала военной операции на Украине приказал перевести российские силы сдерживания, которые включают гиперзвуковое и ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил это «агрессивными высказываниями высокопоставленных лиц стран НАТО». Глава МИД РФ Сергей Лавров в апреле заявлял, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, но вместе с тем назвал ее риски «весьма существенными». Белый дом после этого призвал Москву «снизить накал риторики» по этой теме.