Санду заявила, что не видит угроз для Молдавии со стороны РФ

«У нас нет информации, что РФ планирует атаковать Молдавию. Информация, которой мы обладаем, дает нам определенную степень безопасности, но мы не знаем, что будет, к примеру, через полгода», — сказала глава государства.
«Мы уважаем русскоговорящих граждан Молдавии, хотим, чтобы они чувствовали себя хорошо, никто не задевает их права и свободы», — отметила политик.
Ранее Санду заявила, что страна осуждает военную операцию России на Украине, но не намерена вступать в конфликт.
До этого министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску говорил, что Кишинев будет исходить из принципа конституционного нейтралитета в вопросе ситуации на Украине и не поддержит санкции Запада против России.
Он подчеркнул, что «экономика Молдавии слишком интегрирована и зависима от России» и страна не может поддержать санкции, как другие, «более сильные и процветающие страны».
По словам Попеску, Кишинев поддерживает с Москвой диалог «на техническом уровне», а именно в вопросе помощи молдавским гражданам, которые не могут вернуться на родину из-за ситуации на Украине. Молдавия оказывает и будет оказывать помощь всем нуждающимся беженцам, отметил политик.