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04:37 (мск), источник: Газета.Ру

Санду заявила, что не видит угроз для Молдавии со стороны РФ

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что у нее нет информации о том, что в ближайшее время Россия якобы планирует атаковать страну. Соответствующее заявление она сделала в беседе с телеканалом Prime.

Источник: Reuters

«У нас нет информации, что РФ планирует атаковать Молдавию. Информация, которой мы обладаем, дает нам определенную степень безопасности, но мы не знаем, что будет, к примеру, через полгода», — сказала глава государства.

Также она указала, что в республике никак не притесняются русскоговорящие граждане.

«Мы уважаем русскоговорящих граждан Молдавии, хотим, чтобы они чувствовали себя хорошо, никто не задевает их права и свободы», — отметила политик.

Ранее Санду заявила, что страна осуждает военную операцию России на Украине, но не намерена вступать в конфликт.

До этого министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску говорил, что Кишинев будет исходить из принципа конституционного нейтралитета в вопросе ситуации на Украине и не поддержит санкции Запада против России.

Он подчеркнул, что «экономика Молдавии слишком интегрирована и зависима от России» и страна не может поддержать санкции, как другие, «более сильные и процветающие страны».

По словам Попеску, Кишинев поддерживает с Москвой диалог «на техническом уровне», а именно в вопросе помощи молдавским гражданам, которые не могут вернуться на родину из-за ситуации на Украине. Молдавия оказывает и будет оказывать помощь всем нуждающимся беженцам, отметил политик.

Антон Демидов

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