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09:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Китай выразил протест из-за полета военного самолета США у Тайваня

Американский патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon 24 июня пролетел над Тайваньским проливом. Китай в ответ выразил США «решительный протест», обвинив Вашингтон в «подрыве мира и стабильности».

Источник: AP 2022

Командование США в Индо-Тихоокеанском регионе накануне заявило, что самолет Poseidon ВМС США пересек Тайваньский пролив в международном воздушном пространстве. «Соединенные Штаты будут продолжать летать, плавать и действовать везде, где это разрешено международным правом, в том числе в пределах Тайваньского пролива», — отметило командование (цитата по CNN).

В ответ в армии Китая объявили о мобилизации воздушных и наземных сил на восточном направлении.

«Мы выражаем решительный протест из-за преднамеренных действий США по подрыву мира и стабильности в Тайваньском проливе», — заявил представитель Восточной зоны боевого командования армии КНР.

МИД КНР требовал от США прекратить все официальные контакты с Тайванем. В мае Госдеп сказал, что США привержены принципу «единого Китая» и не поддерживают независимость Тайваня. 23 мая американский президент Джо Байден заявил о готовности США «вмешаться военным путем», если КНР вторгнется в Тайвань. Минобороны Китая обещало «сражаться до самого конца» при попытке отделить Тайвань.

Лаура Кеффер

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