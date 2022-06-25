Китай выразил протест из-за полета военного самолета США у Тайваня

Командование США в Индо-Тихоокеанском регионе накануне заявило, что самолет Poseidon ВМС США пересек Тайваньский пролив в международном воздушном пространстве. «Соединенные Штаты будут продолжать летать, плавать и действовать везде, где это разрешено международным правом, в том числе в пределах Тайваньского пролива», — отметило командование (цитата по CNN).
«Мы выражаем решительный протест из-за преднамеренных действий США по подрыву мира и стабильности в Тайваньском проливе», — заявил представитель Восточной зоны боевого командования армии КНР.
МИД КНР требовал от США прекратить все официальные контакты с Тайванем. В мае Госдеп сказал, что США привержены принципу «единого Китая» и не поддерживают независимость Тайваня. 23 мая американский президент Джо Байден заявил о готовности США «вмешаться военным путем», если КНР вторгнется в Тайвань. Минобороны Китая обещало «сражаться до самого конца» при попытке отделить Тайвань.