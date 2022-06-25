Медведев заявил о последствиях для Молдавии в случае поддержки санкций против РФ

Дмитрий Медведев утверждает, что румынские чиновники «в последнее время открыто наращивают разноформатные усилия по “легальному” поглощению Молдавии». Примеров подобных «усилий» он не привел, но заверил, что более чем половина молдавского общества категорическое против «навязываемого извне аншлюса».
По его словам, президент Молдавии Майя Санду «готова махом зачеркнуть государственность вверенной ей страны». У нее, по словам зампреда Совбеза РФ, есть гражданство Румынии, и Дмитрий Медведев предполагает, что Санду «в новой Romania Mare обещана вполне сопоставимая должность».
«Пытаясь угодить своим новым хозяевам, не будучи в ЕС, готовы присоединиться к европейским санкциям против нашей страны. Ну что ж. Пусть попробуют. Тогда они могут быть уверены на 100% в том, что не получат от нас не только “дорогих” энергетических и других ресурсов, а вообще никаких», — написал Дмитрий Медведев в Telegram.
Он также добавил, что, «если начнется серьезная заваруха вокруг аншлюса Молдовы с Румынией, следует иметь в виду, что в Приднестровье проживает около 220 тыс. граждан России».
23 июня на саммите ЕС было согласовано предоставление статуса кандидатов в ЕС Молдавии и Украине. После этого в правящей партии Молдавии заявили, что статус кандидата обязывает страну присоединиться к новым санкциям против России. В молдавском МИДе, однако, считают невозможным поддерживать санкции против РФ из-за слабой экономики.