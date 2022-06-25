Байден подписал закон об ужесточении контроля над огнестрельным оружием

Инициатива предусматривает выделение штатам грантов на временное изъятие огнестрельного оружия у лиц, которые, по мнению властей, представляют угрозу для себя и окружающих. Кроме того, он запрещает лицам, осужденным за совершение преступлений, связанных с бытовым насилием, приобретать огнестрельное оружие в течение как минимум пяти лет. Данное право, впрочем, подлежит восстановлению, если гражданин не совершит никаких насильственных действий по истечении этого срока.
Закон также требует, чтобы ФБР связывалось с властями штата и местными правоохранительными органами для более строгой проверки личных данных покупателей огнестрельного оружия младше 21 года и сведений об их прошлом.
Наконец, документ предполагает, что приобретение огнестрельного оружия от имени лица, которому это запрещено, будет считаться федеральным преступлением, уточняет требования к регистрации пунктов продажи огнестрельного оружия и разрешает ассигнование около $15 млрд на обеспечение безопасности учебных заведений и лечение психических заболеваний.
Детали нового закона были согласованы сенаторами от обеих партий в ходе консультаций, длившихся около месяца. Инициатива представляет собой компромисс между республиканцами и демократами. Газета Politico назвала данный документ «самым существенным откликом Конгресса за последние примерно 30 лет» на массовые случаи стрельбы со смертельными исходами в стране. В свою очередь Байден подчеркивал, что речь идет о первой «после 28 лет бездействия» Конгресса попытке начать решать проблему насилия с применением огнестрельного оружия в Соединенных Штатах.
Новый всплеск дебатов о необходимости ограничений на продажу и ношение оружия в США вызвали трагические события, произошедшие 24 мая в Техасе: в результате стрельбы в начальной школе в городке Ювалде близ Сан-Антонио погиб 21 человек, в том числе 19 детей. Огонь в учебном заведении открыл местный житель, 18-летний Сальвадор Рамос, действовавший в одиночку. Его застрелили прибывшие на место инцидента полицейские.
В Соединенных Штатах нередки случаи стрельбы, сопровождающейся массовыми жертвами.