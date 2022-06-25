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16:05 (мск), источник: ТАСС

Байден подписал закон об ужесточении контроля над огнестрельным оружием

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в субботу утром подписал одобренный до этого Конгрессом закон об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране. Церемония прошла в Белом доме.

Источник: Reuters

Инициатива предусматривает выделение штатам грантов на временное изъятие огнестрельного оружия у лиц, которые, по мнению властей, представляют угрозу для себя и окружающих. Кроме того, он запрещает лицам, осужденным за совершение преступлений, связанных с бытовым насилием, приобретать огнестрельное оружие в течение как минимум пяти лет. Данное право, впрочем, подлежит восстановлению, если гражданин не совершит никаких насильственных действий по истечении этого срока.

Закон также требует, чтобы ФБР связывалось с властями штата и местными правоохранительными органами для более строгой проверки личных данных покупателей огнестрельного оружия младше 21 года и сведений об их прошлом.

Тем не менее предусматривается, что данное положение утратит силу через 10 лет после вступления закона в силу.

Наконец, документ предполагает, что приобретение огнестрельного оружия от имени лица, которому это запрещено, будет считаться федеральным преступлением, уточняет требования к регистрации пунктов продажи огнестрельного оружия и разрешает ассигнование около $15 млрд на обеспечение безопасности учебных заведений и лечение психических заболеваний.

Детали нового закона были согласованы сенаторами от обеих партий в ходе консультаций, длившихся около месяца. Инициатива представляет собой компромисс между республиканцами и демократами. Газета Politico назвала данный документ «самым существенным откликом Конгресса за последние примерно 30 лет» на массовые случаи стрельбы со смертельными исходами в стране. В свою очередь Байден подчеркивал, что речь идет о первой «после 28 лет бездействия» Конгресса попытке начать решать проблему насилия с применением огнестрельного оружия в Соединенных Штатах.

Национальная стрелковая ассоциация США, которая поддерживает Республиканскую партию, выступала решительно против законопроекта. Право на владение огнестрельным оружием американцам гарантирует Вторая поправка к Конституции США.

Контроль над оружием

Новый всплеск дебатов о необходимости ограничений на продажу и ношение оружия в США вызвали трагические события, произошедшие 24 мая в Техасе: в результате стрельбы в начальной школе в городке Ювалде близ Сан-Антонио погиб 21 человек, в том числе 19 детей. Огонь в учебном заведении открыл местный житель, 18-летний Сальвадор Рамос, действовавший в одиночку. Его застрелили прибывшие на место инцидента полицейские.

В Соединенных Штатах нередки случаи стрельбы, сопровождающейся массовыми жертвами.

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