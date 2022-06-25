ЕК подготовила разрешающий России перевозку грузов в Калининград документ

Еврокомиссия обсуждает проект документа, разрешающего перевозку товаров, находящихся под санкциями, из «России в Россию» — в Калининградскую область — через территорию ЕС. Об этом сообщил европарламентарий от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.
«Родился документ, который позволит перевозить санкционные грузы через территорию ЕС из “России в Россию”. Эта информация была направлена в Литву. Литва в документе не упоминается, но по умолчанию понятно, что он затрагивает Литву, если Литва на это согласится», — написал Ауштрявичюс в соцсетях.
По словам Ауштрявичюса, у Литвы есть право вето, которое она может применить для предотвращения «серьезного политического кризиса» в стране.
Он добавил, что отправил главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и верховному представителю по иностранным делам и политике безопасности и вице-президенту ЕК Жозепу Боррелю письмо, в котором заявил, что «доверие и надежность политики ЕС неотделимы от полного осуществления санкций без исключения Калининградской области».
Литовские железные дороги 18 июня прекратили транзитные поставки в Калининградскую область, а также вывоз из нее большого перечня товаров, которые попадают под санкции ЕС. В перечень вошли продукты из железа, стали и других металлов, удобрения, лес, стеклотара, цемент, установки для сжижения природного газа, изделия из чугуна, чистопородные лошади, сигары, парфюмерия и др.
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис объяснил этот шаг исполнением европейских санкций, вступивших в силу 17 июня. Кремль счел эти меры беспрецедентными и незаконными.
МИД России 21 июня вызвал посла ЕС Маркуса Эдерера, который заверил, что о блокаде Калининградской области речь не идет, и попросил решить вопрос дипломатическим путем. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев сообщил, что Москва прорабатывает ответ на «враждебные действия».
Представитель МИДа Мария Захарова указала, что возможный ответ на ограничение транзита будет лежать не в дипломатической, а в практической плоскости.
Глава Агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Алла Иванова предложила дополнить документ Евросоюза 833/2014 понятием «калининградский транзит людей и грузов».
В качестве другого решения предлагалось исключить из текста статей санкционного документа, которые касаются нефтепродуктов, металлов, угля и других товаров, фразы «включая транзит».
В Кремле допустили, что Литва может отменить решение об ограничении транзита в Калининград, однако призвали готовиться к худшему. «Давайте будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Что мы и делаем всегда», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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