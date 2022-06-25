В Австрии воры сдали на переплавку арт-объекты стоимостью $1 млн За произведения искусства они выручили пару тысяч евро
Фоторепортажи
10Выдающиеся мемориалы героям Великой Отечественной войны в России
12Над планетой взошла «клубничная Луна»
Спецоперация на Украине
18:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия передаст Белоруссии комплексы «Искандер-М»

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пообещал передать Минску ракетные комплексы «Искандер-М». По словам Путина, это произойдет в ближайшие месяцы.

Источник: РИА "Новости"

«Как мы с вами и договаривались, вы ставили вопрос об этом, решение у нас принято. Мы в течение ближайших месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы “Искандер-М”, которые, как известно, как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении», — сказал Владимир Путин.

Комплекс «Искандер-М» состоит на вооружении ракетных бригад российских сухопутных войск. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Дальность полета ракет «Искандеров-М» — до 500 км, они также могут нести ядерную боевую часть. Модификация «М» считается самой мощной.

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссию очень беспокоят тренировочные полеты самолетов США и НАТО, которые «готовятся нести ядерные боеголовки и ядерные заряды». Как считает президент России, необходимости в зеркальном ответе на эти действия пока нет.

Анастасия Ларина

 Отчего все онемели на саммите БРИКС
На Украине могут разрешить призывать инвалидов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь