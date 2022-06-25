Россия передаст Белоруссии комплексы «Искандер-М»

«Как мы с вами и договаривались, вы ставили вопрос об этом, решение у нас принято. Мы в течение ближайших месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы “Искандер-М”, которые, как известно, как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении», — сказал Владимир Путин.
Комплекс «Искандер-М» состоит на вооружении ракетных бригад российских сухопутных войск. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Дальность полета ракет «Искандеров-М» — до 500 км, они также могут нести ядерную боевую часть. Модификация «М» считается самой мощной.
Александр Лукашенко заявил, что Белоруссию очень беспокоят тренировочные полеты самолетов США и НАТО, которые «готовятся нести ядерные боеголовки и ядерные заряды». Как считает президент России, необходимости в зеркальном ответе на эти действия пока нет.