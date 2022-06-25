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19:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Встреча Путина и Лукашенко в Петербурге. Главные заявления

25 июня, в день 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Белоруссией, в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча президентов стран Владимира Путина и Александра Лукашенко. Они обсудили вопросы внешней торговли, импортозамещения, военного сотрудничества и ряд других. О чем говорили президенты Путин и Лукашенко — в подборке «Ъ».

Источник: РИА "Новости"

Россия и Белоруссия готовы предпринять все необходимое для удовлетворения потребности рынков в связи с перебоями в поставках продуктов и удобрений.

Белоруссия начинает грузить минеральные удобрения в порту в Ленинградской области.

Белоруссия может использовать часть кредитов России для производства импортозамещающей продукции для третьих стран.

Минск предложил Москве 15 крупных инвестпроектов, Москва их одобрила, в 2023 году стороны могут произвести свою импортозамещающую продукцию.

Белоруссия обеспокоена конфронтационной политикой Литвы и Польши, а изоляция Литвой Калининграда «чем-то сродни объявлению какой-то войны уже».

Лукашенко предложил Путину принять зеркальные меры в военной сфере на действия Запада.

Лукашенко попросил Путина помочь с зеркальным ответом на полеты авиации НАТО с ядерным оружием у границ Белоруссии. Путин ответил, что можно, но пока в этом нет необходимости.

Лукашенко попросил Путина помочь приспособить имеющиеся у Белоруссии самолеты под оснащение ядерными боезарядами.

По словам Владимира Путина, в Европе у американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов в шести странах-членах НАТО, для их применения подготовлено 257 самолетов.

В ближайшие месяцы Россия передаст Минску комплексы «Искандер-М».

Путин предложил дооборудовать находящиеся на вооружении у Белоруссии самолеты Су-25 на авиазаводах в России и начать подготовку летного состава.

Белоруссия выразила желание повысить статус страны в ШОС.

Путин заверил, что все вопросы по Союзному государству согласованы.

Путин не поедет на форум регионов Союзного государства в Гродно, намеченный на 30 июня-1 июля, а примет участие в формате видеоконференции.

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