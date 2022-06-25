Встреча Путина и Лукашенко в Петербурге. Главные заявления

Россия и Белоруссия готовы предпринять все необходимое для удовлетворения потребности рынков в связи с перебоями в поставках продуктов и удобрений.
Белоруссия начинает грузить минеральные удобрения в порту в Ленинградской области.
Минск предложил Москве 15 крупных инвестпроектов, Москва их одобрила, в 2023 году стороны могут произвести свою импортозамещающую продукцию.
Белоруссия обеспокоена конфронтационной политикой Литвы и Польши, а изоляция Литвой Калининграда «чем-то сродни объявлению какой-то войны уже».
Лукашенко попросил Путина помочь с зеркальным ответом на полеты авиации НАТО с ядерным оружием у границ Белоруссии. Путин ответил, что можно, но пока в этом нет необходимости.
Лукашенко попросил Путина помочь приспособить имеющиеся у Белоруссии самолеты под оснащение ядерными боезарядами.
Путин предложил дооборудовать находящиеся на вооружении у Белоруссии самолеты Су-25 на авиазаводах в России и начать подготовку летного состава.
Белоруссия выразила желание повысить статус страны в ШОС.
Путин не поедет на форум регионов Союзного государства в Гродно, намеченный на 30 июня-1 июля, а примет участие в формате видеоконференции.