Замглавы офиса президента: Украина не намерена предпринимать шаги по вступлению в НАТО

«Члены НАТО отвергли наши устремления. Мы больше ничего не будем делать в этом отношении», — сказал Жовква Financial Times. Украина при этом хочет, чтобы любые упоминания о России как о партнере были удалены из стратегической концепции альянса.
«Мы ожидаем, что в стратегической концепции НАТО… будут более строгие и суровые предупреждения российскому агрессору. Не будьте нерешительны, это мой призыв к членам НАТО при формулировании положений в отношении России», — подчеркнул замглавы офиса президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что страну не примут в НАТО в середине марта. До этого член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия («Слуга народа») сообщил, что страны НАТО не готовы обсуждать вопрос о членстве Украины в ближайшие пять или десять лет, а Украина, в свою очередь, не собирается подавать заявку.