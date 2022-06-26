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00:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Замглавы офиса президента: Украина не намерена предпринимать шаги по вступлению в НАТО

Украина признает, что членство в НАТО в краткосрочной перспективе невозможно. Киев не намерен предпринимать шаги по направлению вступления в альянс, заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква.

Источник: Reuters

«Члены НАТО отвергли наши устремления. Мы больше ничего не будем делать в этом отношении», — сказал Жовква Financial Times. Украина при этом хочет, чтобы любые упоминания о России как о партнере были удалены из стратегической концепции альянса.

«Мы ожидаем, что в стратегической концепции НАТО… будут более строгие и суровые предупреждения российскому агрессору. Не будьте нерешительны, это мой призыв к членам НАТО при формулировании положений в отношении России», — подчеркнул замглавы офиса президента Украины.

В последней версии концепции говорится, что НАТО стремится к «настоящему стратегическому партнерству» с Россией и рассматривает сотрудничество между НАТО и Россией как имеющее стратегическое значение.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что страну не примут в НАТО в середине марта. До этого член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия («Слуга народа») сообщил, что страны НАТО не готовы обсуждать вопрос о членстве Украины в ближайшие пять или десять лет, а Украина, в свою очередь, не собирается подавать заявку.

Мария Федотова

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