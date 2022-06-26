Шойгу лично проинспектировал группировку ВС РФ, задействованную в «Операции Z»

Генерал армии заслушал доклады об обстановке, которая сложилась на сегодняшний день, обсудил вопросы организации всестороннего обеспечения боевых действий, а также поручил организовать для участников спецоперации необходимые бытовые условия в пунктах временной дислокации.
Помимо этого Шойгу также вручил медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации и ордена Мужества некоторым бойцам, которые особо отличились при выполнении поставленных задач в ходе боевых действий.
Накануне в Министерстве обороны РФ сообщили, что союзные войска РФ и ЛНР взяли под полный контроль город Лисичанск, благодаря чему вся левобережная территория Северского Донца перешла под контроль Луганской Народной Республики.