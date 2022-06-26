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10:32 (мск), источник: Life.ru

Шойгу лично проинспектировал группировку ВС РФ, задействованную в «Операции Z»

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в «Операции Z» на Украине. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Генерал армии заслушал доклады об обстановке, которая сложилась на сегодняшний день, обсудил вопросы организации всестороннего обеспечения боевых действий, а также поручил организовать для участников спецоперации необходимые бытовые условия в пунктах временной дислокации.

Помимо этого Шойгу также вручил медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации и ордена Мужества некоторым бойцам, которые особо отличились при выполнении поставленных задач в ходе боевых действий.

Накануне в Министерстве обороны РФ сообщили, что союзные войска РФ и ЛНР взяли под полный контроль город Лисичанск, благодаря чему вся левобережная территория Северского Донца перешла под контроль Луганской Народной Республики.

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