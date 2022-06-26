ВКС России и «Калибры» нанесли массированный удар по учебным центрам ВСУ

«Высокоточным оружием ВКС России и ракетами “Калибр” нанесен массированный удар по территории 169-го учебного центра сухопутных войск в районе населенного пункта Десна Черниговской области,» — заявил Конашенков. Он добавил, что также поражен 184-й учебный центр вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Старичи Львовской области, 199-й учебный центр десантно-штурмовых войск, находящийся в районе Тетеревки Житомирской области.
По его словам, в результате боеспособность полностью утратили 46-я аэромобильная бригада и 65-я, 66-я мотопехотные бригады, находящиеся в составе стратегических резервов Вооруженных сил Украины, которые завершали подготовку на полигонах. Таким образом, как добавил Конашенков, была сорвана запланированная переброска указанных соединений в зону боевых действий.