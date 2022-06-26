Во Флориде поймали самого крупного питона в истории штата Исследователи предотвратили появление более 100 новых опасных особей
Фоторепортажи
12Над планетой взошла «клубничная Луна»
18Благородное собрание: каким запомнился ПМЭФ-2022
13:00 (мск), источник: ТАСС

ВКС России и «Калибры» нанесли массированный удар по учебным центрам ВСУ

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. ВС РФ высокоточным оружием и ракетами «Калибр» нанесли массированный удар по территории учебных центров сухопутных войск, десантно-штурмовых войск ВСУ. Об этом сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Высокоточным оружием ВКС России и ракетами “Калибр” нанесен массированный удар по территории 169-го учебного центра сухопутных войск в районе населенного пункта Десна Черниговской области,» — заявил Конашенков. Он добавил, что также поражен 184-й учебный центр вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Старичи Львовской области, 199-й учебный центр десантно-штурмовых войск, находящийся в районе Тетеревки Житомирской области.

По его словам, в результате боеспособность полностью утратили 46-я аэромобильная бригада и 65-я, 66-я мотопехотные бригады, находящиеся в составе стратегических резервов Вооруженных сил Украины, которые завершали подготовку на полигонах. Таким образом, как добавил Конашенков, была сорвана запланированная переброска указанных соединений в зону боевых действий.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Боррель прокомментировал запрет Литвы на транзит в Калининградскую область
Что на самом деле объединяет Россию?
Спецоперация на Украине
МО РФ сообщило о попытке Киева нанести удары по острову Змеиный
ВКС России и «Калибры» нанесли удар по учебным центрам ВСУ
Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили 20 ракет из «Града» по Донецку
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь