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13:12 (мск), источник: Life.ru

НАТО планирует крупнейшее развёртывание сил на территории Евросоюза

Страны НАТО в рамках саммита в Мадриде могут принять решение о крупнейшем развёртывании вооружённых сил. Об этом сообщает испанское издание El Pais со ссылкой на источники.

Источник: AFP 2022

По словам осведомлённых лиц, некоторые страны планируют перейти от нынешнего присутствия боевых групп на востоке альянса «к бригадам». На данный момент в состав сил реагирования входят от 1 тысячи до 1,6 тысячи военнослужащих, и планируемое усовершенствование может увеличить это число как минимум вдвое.

Также некоторые страны НАТО обсуждают размещение дивизий, которые будут находиться под командованием генералов и насчитывать до 15 тысяч военных. Новая «Мадридская концепция» альянса, по данным источников, «положит конец связям с Москвой».

Планируется, что 28 июня главы стран-участниц НАТО на встрече одобрят новую стратегическую концепцию. По словам пресс-секретаря Белого дома, документ будет направлять трансформацию альянса в течение 10 лет. Также в саммите примет участие американский президент Джо Байден.

Ранее газета The New York Times сообщала, что на Украине тайно работают спецподразделения нескольких стран НАТО. Речь идёт о спецназовцах из Великобритании, Франции, Канады и Литвы, а также сотрудниках разведки США.

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