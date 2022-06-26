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13:09 (мск), источник: ТАСС

Шольц заявил, что единство Запада является «ясным сигналом» Путину

ГАРМИШ-ПАРТЕНКИРХЕН /Германия/, 26 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что сохранение сплоченности Запада является ясным сигналом президенту России Владимиру Путину.

Источник: Reuters

Об этом он написал в воскресенье в Twitter, комментируя встречу с президентом США Джо Байденом в Эльмау.

«Мы остаемся едиными, мы остаемся вместе. Это наш ясный сигнал президенту Путину», — утверждал Шольц. Он приветствовал визит Байдена в Германию.

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Переговоры канцлера и главы Белого дома проходят в замке Эльмау недалеко от города Гармиш-Партенкирхен перед началом трехдневного саммита глав государств и правительств стран Группы семи (G7).

Лидеры обсудят, прежде всего, ситуацию на Украине, последствия антироссийских санкций, возможный запрет на поставки золота из России и установление предельных цен на российскую нефть. Лидеры G7 также отдельно рассмотрят вопросы борьбы с изменением климата, последствия роста цен на энергоносители, оказание долгосрочной финансовой и военной помощи Киеву, проблему экспорта зерновых с Украины и продовольственную безопасность, Иран, отношения с Китаем и другие темы.

G7 — объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Основные цели — поиск решений глобальных политических и социальных проблем.

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